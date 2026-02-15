ULTIME NEWS

Bellissima vittoria per il nostro Potenza Calcio! Leoni avanti così

15 Febbraio 2026

Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Team Altamura.

Il risultato finale infatti premia la nostra squadra con una vittoria di 3 a 0.

Forza Potenza!

I dettagli e la classifica provvisoria.