Bellissima vittoria per il nostro Potenza Calcio! Leoni avanti così

Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Team Altamura.
Il risultato finale infatti premia la nostra squadra con una vittoria di 3 a 0.
Forza Potenza!
I dettagli e la classifica provvisoria.
Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Team Altamura.
Il risultato finale infatti premia la nostra squadra con una vittoria di 3 a 0.
Forza Potenza!
I dettagli e la classifica provvisoria.
Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Team Altamura. Il risultato finale infatti premia la nostra squadra con una vittoria di…
Attualmente in Italia sono presenti due differenti bonus animali domestici per il 2026: un contributo specifico erogato alle persone con più di 65 anni con…
Preoccupanti le condizioni del conducente dopo un serio incidente avvenuto oggi sulla Strada Statale 407 Basentana, nei pressi dello svincolo per Tricarico (MT). Dalle primissime informazioni ad essere coinvolte sono…
“Restituiamo a Potenza il ruolo che le spetta: un capoluogo moderno, accessibile e vibrante, sostenuto da una visione strategica e da finanziamenti certi. Tali investimenti,…
Il Codacons lancia un allarme su una nuova ondata di truffe che sta circolando su WhatsApp e che potrebbe coinvolgere un numero crescente di cittadini…
Marco Bigherati, Capo Dipartimento per le Disabilità – Lega Regione Basilicata, interviene sull’Avviso pubblico “Vita & Opportunità – Un futuro migliore e di valore per…
Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale Ma che tempo…
Nella serata di ieri, presso il convento di Sant’Antonio in Acerenza, si è inaugurato ufficialmente il Nuovo Anno Giubilare Francescano Diocesano. L’evento si è aperto…
Anche per quest’anno continuano a esistere diversi strumenti di sostegno legati all’affitto per persone in situazioni specifiche. Sotto il cappello bonus affitto 2026 rientrano tre…
Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Senise hanno…
Nel giorno dell’ingresso di don Antonio Laurita come nuovo parroco di Sant’Anna, l’arcivescovo ha invitato la comunità a rinnovare la fiducia in Cristo, «Pastore eterno…
CASTROCUCCO – AVVISO STRADA CHIUSA. Il Comune di Maratea avvisa la cittadinanza della Chiusura della SS 18 nel tratto monitorato, per il superamento delle soglie…
Due persone, padre e figlio di 50 e 26 anni, originarie di Scanzano Jonico, sono state ferite gravemente da otto colpi di pistola esplosi durante…