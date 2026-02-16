Concorso Guardia di Finanza, ancora poche ore per candidarsi: ecco posti, requisiti e come fare domanda

È in scadenza il termine per candidarsi al bando di concorso per l’ammissione di 69 Allievi all’Accademia della Guardia di Finanza.

Il concorso, fa sapere quifinanza, rappresenta una delle principali opportunità di accesso alla carriera militare per i giovani che desiderano entrare in una delle istituzioni chiave dello Stato impegnate nella tutela dell’economia legale, del bilancio pubblico e della sicurezza finanziaria.

La procedura concorsuale è rivolta a candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando e si svolge per titoli ed esami, con una selezione articolata che mira a valutare preparazione culturale, idoneità fisica e attitudinale.

Il primo gruppo di 60 posti sarà devoluto al comparto ordinario, destinati alla formazione degli ufficiali che svolgeranno attività operative, investigative e di comando.

All’interno di questa quota sono previste:

una riserva per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo;

una riserva per i familiari superstiti di personale delle Forze armate o di polizia deceduto in servizio per causa di servizio.

Poi sono previsti 9 posti nel comparto aeronavale, dedicato alle attività operative in mare e nel settore aereo, di cui:

5 posti per la specializzazione di pilota di elicottero;

4 posti per la specializzazione di comandante di stazione e unità navale.

Ogni candidato può concorrere per un solo comparto o specializzazione.

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali, tra cui:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o titolo equivalente);

idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare,

ulteriori requisiti specifici indicati nel bando ufficiale.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale inPa.

L’accesso alla piattaforma avviene tramite Spid, Cie o Cns.

Le candidature possono essere inviate entro le ore 12:00 del 16 febbraio 2026.

Oltre tale termine non sarà possibile inoltrare la domanda.

Il concorso prevede una serie di prove finalizzate a individuare i candidati più idonei al ruolo di ufficiale della Guardia di Finanza.

In particolare, la selezione comprende:

una prova scritta di preselezione;

una prova scritta di cultura generale;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali;

prove orali;

valutazione dei titoli.

Per i candidati al comparto aeronavale sono previsti anche accertamenti medici e tecnici specifici legati alla specializzazione prescelta.

I vincitori del concorso saranno ammessi all’Accademia della Guardia di Finanza, dove seguiranno un percorso formativo universitario e militare finalizzato all’assunzione di incarichi di comando e responsabilità.

Al termine della formazione, gli ufficiali potranno essere impiegati in diversi ambiti, tra cui il contrasto all’evasione fiscale, la lotta alla criminalità economica, le attività di polizia giudiziaria e le operazioni aeronavali.

Per l’anno 2026 si prevedono numerosi concorsi accessibili anche a chi ha conseguito soltanto il diploma d’istruzione superiore.

Agenzia delle Entrate, Dogane e Inps hanno in programma di assumere personale in vista di sacrosanti pensionamenti ma anche per avere a disposizione figure più qualificate a fronteggiare le sfide della modernità digitale nella Pubblica Amministrazione.