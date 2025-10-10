Bike Sharing a Potenza: “i risultati ottenuti hanno superato ogni aspettativa”. I dettagli

Si è svolto presso il Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata l’evento dedicato alla presentazione dei risultati dei primi dieci mesi del servizio di bike sharing della città di Potenza, attivo da Novembre 2024.

All’incontro hanno partecipato il Vicepresidente della Regione Basilicata e Assessore ai Trasporti Pasquale Pepe, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, l’Ass. alla mobilità di Potenza Francesco Giuzio, il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, il Presidente di ANCI Basilicata Gerardo Larocca, il componente del CDA di FAL – Ferrovie Appulo Lucane Rosella Di Tullo e il CEO e Fondatore di VAIMOO Matteo Pertosa.

Il servizio di bike sharing è frutto della collaborazione tra la Regione Basilicata, le Ferrovie Appulo Lucane (FAL), la Città di Potenza e VAIMOO S.r.L. (parte di Angel Holding).

I contributi ministeriali per la promozione della Sharing Mobility sono stati destinati, attraverso la Regione Basilicata, a FAL, che – previo avviso pubblico – ha affidato la gestione a VAIMOO.

Attualmente il sistema comprende una flotta attuale di 160 e-bike (inizialmente erano 85) distribuite in 38 stazioni (inizialmente erano 22), segno di una crescita costante e di un forte gradimento da parte della comunità.

I risultati del progetto sono significativi:

in soli 10 mesi sono state registrate circa 5.600 ore di pedalata e oltre 55.400 km percorsi – l’equivalente di una volta e mezzo il giro della Terra – un risultato che si traduce in 8,3 tonnellate di CO₂ risparmiate e in un servizio sempre più utilizzato da cittadini, pendolari e turisti.

Le stazioni più frequentate si trovano in piazza San Giovanni Bosco, piazza XVIII Agosto, presso le fermate FAL e TPL come la Stazione Potenza Centrale.

L’operatore stima che l’estensione del progetto a livello regionale, con il coinvolgimento di 30 comuni della Basilicata, consentirebbe di raggiungere oltre 1.000.000 di km percorsi all’anno e un risparmio stimato di 150 tonnellate di CO₂.

Ha dichiarato il Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe:

“Il bike sharing rappresenta una cerniera intelligente tra la mobilità collettiva e quella individuale.

È uno strumento di prossimità che può completare il raggio del trasporto pubblico, riducendo la dipendenza dall’auto privata.

È una scelta strategica per una Basilicata più sostenibile, dove per gli spostamenti stiamo investendo in maniera sostanziosa su infrastrutture, mezzi e servizi per l’interconnessione e l’interscambio delle diverse modalità di viaggio, puntando sul rispetto dell’ambiente e sul miglioramento della qualità della vita dei lucani.

La fase sperimentale ha dato risultati incoraggianti, adesso occorre che ci siano risorse e strumenti per rendere il servizio strutturale, quantomeno dove è maggiormente funzionale”.

Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca ha dichiarato:

“Il bike sharing è diventato un servizio importante per la nostra città e per i cittadini di Potenza.

I risultati ottenuti hanno superato ogni aspettativa e dimostrano quanto questo servizio sia ormai necessario per la mobilità dei potentini.

Non possiamo permetterci di interromperlo.

È fondamentale che si trovi una soluzione immediata per garantire la continuità e la strutturazione definitiva di questo servizio, andando oltre la fase sperimentale.

Il bike sharing rappresenta una risorsa significativa per la mobilità sostenibile della nostra città e risponde alle esigenze concrete dei cittadini.

Per questo motivo, ci impegniamo a lavorare affinché il servizio possa proseguire in modo stabile e permanente.” “Il servizio di bike sharing VAIMOO, realizzato con la Regione Basilicata e le Ferrovie Appulo Lucane, ha dimostrato durante la fase sperimentale di essere essenziale per la mobilità sostenibile di Potenza.” – ha dichiarato l’Assessore alla mobilità di Potenza, Francesco Giuzio – “Alla luce dei risultati positivi, è necessario garantirne la continuità, trasformandolo in un servizio stabile e integrato con il trasporto pubblico cittadino.” “Il progetto di bike sharing rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e intelligente.

– ha dichiarato il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano – È un’iniziativa che coniuga innovazione, rispetto per l’ambiente e miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

I risultati incoraggianti che hanno riguardato la città capoluogo, oltre a confermare l’utilità della prosecuzione del servizio, stimolano ulteriori riflessioni.

La nostra intenzione è quella di continuare a monitorare i risultati al fine di valutare la possibilità di proporre progetti simili anche in altri contesti della provincia, adattandoli alle diverse esigenze territoriali.” “Questi dati sono un segnale importante della volontà dei cittadini di cambiare il proprio stile di vita e di trasporto” – ha dichiarato il Presidente di ANCI Basilicata Gerardo Larocca – “Auspico che la sperimentazione del bike sharing possa essere rinnovata e diventare strutturale, coinvolgendo tutti i comuni lucani.

Riteniamo che l’utilizzo delle due ruote possa essere un elemento prezioso per la mobilità dei cittadini e dei turisti nella nostra regione.

È importante che il nuovo piano dei trasporti tenga conto di questa opportunità e preveda l’integrazione del bike sharing come modalità di trasporto sostenibile e accessibile a tutti.

Siamo convinti che questo possa contribuire a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e a rendere la nostra regione più attraente per i visitatori”.

“I dati di utilizzo di questo servizio dimostrano che cittadini e turisti hanno apprezzato e premiato la scelta lungimirante che Fal ha compiuto nell’avviare il servizio di Bike sharing nell’ambito dei progetti di Sharing Mobility in collaborazione con la Regione Basilicata ed il Comune di Potenza – Commenta Rosella Di Tullo, componente del Consiglio d’Amministrazione di Ferrovie Appulo Lucane – Il Cda e il management di Fal, in costante sinergia con gli Enti Locali, confermano con i fatti la volontà di garantire agli utenti una mobilità sempre più interconnessa e sostenibile.

Il bike sharing, insieme con l’incremento dei servizi metropolitani nella Città di Potenza, contribuisce ad aumentare qualità e quantità di servizi offerti, con l’obiettivo di aumentare anche la domanda e di fidelizzare sempre più i cittadini lucani alla nostra Azienda e all’utilizzo del mezzo pubblico”.

«Le e-bike prodotte a Matera e gestite dal nostro team lucano rappresentano la prova concreta che innovazione, sostenibilità e sviluppo economico possono convivere e rafforzarsi a vicenda» – ha dichiarato Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO.

«Quando ogni cittadino di Potenza potrà contare su una e-bike disponibile in qualsiasi momento della giornata, a non più di 100 metri di distanza, avremo realizzato una vera alternativa all’automobile per molti spostamenti quotidiani, contribuendo a migliorare significativamente la qualità della vita urbana».