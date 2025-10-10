Potenza: al via i lavori su questa arteria strategica della provincia. Gli interventi previsti

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che hanno preso il via i lavori sulla S.P. 13 “di Castelmezzano”, in corrispondenza del km 20+000.
Un intervento del valore complessivo di 1.390.000,00 euro che si inserisce nell’Accordo Quadro per l’esecuzione delle opere di consolidamento del corpo stradale dei tratti della viabilità provinciale interessati dal dissesto idrogeologico.
L’intervento, che interesserà due tratti della provinciale, unica via di collegamento tra il centro abitato di Pietrapertosa e la SS. 407, avrà una durata stimata di circa 90 giorni, comprendendo:
- risagomatura del cumulo di frana;
- opere idrauliche di raccolta delle acque superficiali;
- opere di drenaggio in trincee;
- ripristino dei tombini esistenti.
Ha sottolineato il Presidente, Christian Giordano:
“Abbiamo preso l’impegno di intervenire su questa arteria strategica che ricade all’interno del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e oggi diamo il via a questo importante intervento.
Un progetto parte della programmazione messa in campo dall’amministrazione provinciale per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare un’area di inestimabile valore naturalistico e paesaggistico.“