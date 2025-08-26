Brindisi di Montagna si trasforma in un laboratorio internazionale di idee con oltre 40 giovani provenienti anche da Serbia, Bulgaria, Romania e Ungheria!

Brindisi Montagna si è trasformata in questi giorni in un laboratorio internazionale di idee, condivisione e buone pratiche grazie a un progetto Erasmus Plus che ha riunito oltre 40 giovani provenienti da Italia, Serbia, Bulgaria, Romania e Ungheria.

L’iniziativa, coordinata dall’associazione ODV Inclusion Go ETS guidata da Michele Corsini, rientra nell’accreditamento europeo KA150 (2022-2027) e affronta i temi cruciali della sostenibilità ambientale e della biodiversità, con l’obiettivo di educare i ragazzi a diventare cittadini consapevoli, capaci di incidere positivamente sul proprio futuro e sulle comunità locali.

Nel corso della settimana i giovani partecipanti hanno preso parte a laboratori non formali e attività pratiche che hanno messo al centro la cura dell’ambiente e il lavoro di squadra.

Dopo aver conosciuto il ruolo fondamentale delle api nella salvaguardia della biodiversità, i ragazzi hanno progettato e realizzato la riqualificazione di un giardino, dividendolo in tre aree di lavoro: una dedicata alle piante aromatiche come basilico e rosmarino, una arricchita da essenze ornamentali come edera e lavanda, e una terza destinata a nuove colture sostenibili, pensate per colorare e vivacizzare il paesaggio.

L’obiettivo è stato quello di creare uno spazio verde aperto ai giovani e alla comunità, simbolo concreto di cooperazione internazionale e attenzione all’ambiente.

A testimoniare l’importanza del progetto è stata la presenza dell’eurodeputato Dario Nardella, che ha incontrato i ragazzi nel corso della mattinata, sottolineando il valore dell’Erasmus come strumento di crescita e di costruzione di un’Europa più unita:

«Queste esperienze dimostrano che l’Europa non è un’entità astratta, ma una realtà viva che i giovani costruiscono con le loro mani e con la loro energia», ha dichiarato.

Il progetto ha potuto contare sul pieno sostegno del Comune di Brindisi Montagna, rappresentato dal sindaco Gerardo Larocca e dal consigliere comunale Lucio Addesio.

Entrambi hanno evidenziato come la collaborazione tra istituzioni e associazioni giovanili possa generare ricadute positive sul territorio.

Il sindaco Larocca ha espresso con orgoglio la soddisfazione dell’amministrazione:

«Siamo felici di vedere Brindisi Montagna diventare crocevia di culture e di esperienze europee. Questi giovani portano entusiasmo e idee nuove, e noi siamo pronti ad accoglierli e a sostenere iniziative che contribuiscano a rendere il nostro paese sempre più vivo e aperto».

Il consigliere Addesio ha sottolineato l’importanza di creare reti stabili tra realtà locali e partner internazionali, affinché i progetti non restino esperienze isolate, ma diventino opportunità strutturali di crescita per le nuove generazioni.

Anche Michele Corsini, presidente di Inclusion Go ETS, ha rimarcato il senso dell’iniziativa:

«Con Erasmus Plus vogliamo dare ai giovani strumenti concreti per scoprire i valori della biodiversità e della sostenibilità, ma anche per sperimentare la bellezza del lavoro in team multiculturali.

Siamo orgogliosi che Brindisi Montagna sia stata scelta come sede di questo progetto: significa dare ai nostri ragazzi la possibilità di crescere senza dover andare lontano, ma portando nuove competenze qui, nel loro territorio».

L’esperienza si concluderà con la consegna dello Youthpass, certificato europeo che riconosce le competenze acquisite dai ragazzi durante il percorso.

Ma soprattutto lascerà un segno tangibile nel paese: un giardino riqualificato e pronto a diventare luogo di incontro, socializzazione e sensibilizzazione ambientale.

Il progetto, che si inserisce in un più ampio programma europeo, rappresenta una grande occasione di crescita non solo per i giovani partecipanti, ma per l’intera comunità.

Brindisi Montagna si conferma così un territorio aperto al dialogo internazionale, capace di valorizzare i propri spazi e di investire sul protagonismo delle nuove generazioni.