Brutto incidente su questo tratto della Basentana! Eliambulanza sul posto

Preoccupanti le condizioni del conducente dopo un serio incidente avvenuto oggi sulla Strada Statale 407 Basentana, nei pressi dello svincolo per Tricarico (MT).
Dalle primissime informazioni ad essere coinvolte sono state due automobili.
Feriti quattro passeggeri.
Per uno di loro è stato necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove è arrivato in codice rosso.
Anche un secondo ferito è stato portato nella struttura del capoluogo, mentre gli altri due sono stati i trasportati al “Madonna delle Grazie ” di Matera.
Le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine, con traffico pesantemente rallentato nel tratto.
La Basentana, arteria nevralgica per Materano e Potentino, registra spesso episodi simili, spesso legati a condizioni stradali o meteo avverse.
Si raccomanda la massima prudenza.