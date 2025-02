Un grande striscione con la scritta ‘Grazie Potenza’ è stato affisso nel settore ospiti dello stadio Zaccheria di Foggia che ha accolto i tifosi lucani per la gara valevole per il campionato di serie C.

Evidenzia ansa che con questo gesto “i foggiani ringraziano i colleghi del Potenza per la vicinanza mostrata lo scorso 13 Ottobre quando quattro giovanissimi supporter del Foggia – di 13, 15, 17 e 21 anni – persero la vita in un incidente stradale rientrando dalla trasferta in Basilicata”.