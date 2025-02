Maratea: con la scrittrice Teresita Possidente un ritorno alla magia dell’essere bambini. Ecco le foto dell’iniziativa

Un ritorno all’autentico all’importanza delle piccole cose, dei veri sentimenti, questo il messaggio e il regalo che l’autrice lucana ha voluto lasciare con il suo libro “I piccoli grandi sogni di Pio”, presentato a Maratea da Teresita Possidente, sabato 22 Febbraio alle ore 17.30, presso il Centro Culturale “José Mario Cernicchiaro”.

Un pomeriggio fatto del ritorno alla magia dell’essere bambini, in cui i piccoli e grandi presenti sono stati coinvolti in riflessioni, in messaggi, in emozioni tutte legate dal filo dei sogni e della meraviglia che non devono mai essere trascurati.

Presenti all’incontro la Presidentessa del Centro Culturale Marianna Trotta, il delegato alla Cultura del Comune di Maratea Francesco Santoro, il delegato alla Pubblica Istruzione Giuseppe De Franco, il Presidente della Proloco Pierfranco De Marco, il giornalista Salvatore Lovoi e la maestra Gilda Ignacchiti.

Un viaggio verso i regali più preziosi che la vita può donarci quello di Pio: l’amicizia, la speranza e la dolcezza di chi può tenderci sempre la mano anche nel buio della notte, che poi viene costellata dalla luce delle stelle.

Un libro per piccoli e grandi lettori, dove nelle tre avventure di questo pulcino è possibile sognare, ma allo stesso tempo trovare la magia della vita, dei suoi valori, dei suoi regali più inaspettati e meravigliosi.

Soddisfatta la Presidentessa del Centro Culturale di Maratea, Marianna Trotta che ha aperto il suo insediamento con questo primo evento letterario a cui teneva molto.

Un’occasione che ha visto la partecipazione dei bambini presenti in sala, seduti tra cuscini e le stelle di Pio in prima fila che hanno scritto i propri sogni sulle stelle del piccolo pulcino, inventato una storia su Pio e imbucato delle lettere per lui nel momento dedicato alla posta di Pio.

Ha affermato la Presidentessa Marianna Trotta:

“Un pomeriggio che ci ha fatto tornare tutti un po’ bambini perché ci ha riportato ai sogni, piccoli o grandi non importa perché sono quelli che vi fanno andare avanti!”.

Ecco le foto della giornata.