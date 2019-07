I Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Potenza ispezionano un bar: ecco cosa scoprono

Vasto servizio dei Carabinieri in tutto il comune di Policoro dove, nel centro cittadino e nella zona costiera, per tutta la serata di venerdì e la nottata di sabato sono andati avanti i controlli ad esercizi pubblici ed i servizi di prevenzione di guida in stato di alterazione psicofisica e di contrasto al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della locale Compagnia, impegnati unitamente alle unità cinofile antidroga del Nucleo Carabinieri di Tito, al personale del NAS di Potenza ed ai Carabinieri dei Nuclei Ispettorato del Lavoro di Matera e Potenza, hanno ispezionato un bar riscontrando la mancata sorveglianza sanitaria al personale dipendente e carenze igienico-sanitarie, elevando contravvenzioni e sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 5.000 €uro.

È stata, inoltre, proposta la sospensione dell’attività per carenze strutturali.