Carbone anche quest’anno festeggia con la mostra del Tartufo Bianco, uno degli eventi più attesi dell’autunno lucano! Il programma

Mentre continuano con successo i fine settimana di autunno, fra degustazioni, escursioni e visite nel centro storico, Carbone si prepara all’evento clou della stagione, che ha al centro il famoso Tartufo Bianco del Serrapotamo.

La XVIII mostra mercato del prodotto che caratterizza il borgo lucano si terrà, come sempre, il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre e, anche quest’anno, si annuncia ricca di presenze di espositori, visitatori e ospiti per animare le serate.

Proprio in queste ore gli organizzatori hanno reso noto il programma della tre giorni.

Nome di punta di questa edizione è Nina Zilli, artista poliedrica, cantante e musicista, unanimemente riconosciuta come una delle voci più belle della musica italiana.

Il suo concerto è previsto per il 1° novembre, da sempre data centrale dell’evento, preceduto da una giornata dedicata alla natura e alla cultura, con escursioni nelle tartufaie, raccolta di castagne tra gli incantevoli colori autunnali della natura del Parco del Pollino, e un incontro dedicato al celebre dipinto “Elia sale al cielo” seguito dalla visita al Museo di Arte Sacra.

L’avvio del ricco programma delle attività legate alla Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo XVIII edizione, è prevista per il 31 ottobre.

Si parte nel tardo pomeriggio con l’apertura degli stand enogastronomici e le visite guidate e l’imperdibile show cooking della Chef Enza Crucinio.

La serata musicale d’apertura è affidata ai Krikka Reggae, gruppo musicale lucano che in pochi anni si è imposto ad un vasto pubblico nazionale, che mescola dialetto bernaldese e rielaborazione della musica giamaicana.

Giornata finale il 2 novembre con escursioni e visite guidate, fruibili su prenotazione, fino alla chiusura degli stand enogastronomici.

Dice il sindaco di Carbone Mariano Mastropietro:

“La XVIII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo sarà un grande momento di festa per Carbone e per l’intero territorio.

È un programma ricco, capace di unire cultura, enogastronomia, natura e spettacolo, con l’obiettivo di offrire a tutti un’esperienza unica nel cuore dell’autunno lucano.

La manifestazione nasce per valorizzare una risorsa rara, eccezionale e identitaria come il tartufo bianco pregiato del Serrapotamo, promuovendo al tempo stesso la destagionalizzazione dell’offerta turistica e generando importanti flussi di visitatori in un periodo dell’anno diverso da quello estivo.

È anche un’occasione per rafforzare la consapevolezza dell’importanza di fare rete e collaborare, mettendo insieme energie, competenze e passione per promuovere il prodotto e il territorio in modo condiviso e strutturato.”

Puntare sulla destagionalizzazione, dunque, e su un’offerta turistica originale, legata alle tradizioni e alle radici culturali ed enogastronomiche del territorio, ma anche ben organizzata, come dimostra la nuovissima ed attrezzata area di sosta camper “Lungo le vie del tartufo”, inaugurata da qualche anno e già meta di centinaia di camperisti provenienti da ogni parte d’Italia.

Gli assaggi d’autunno di Carbone, nel cuore profondo lella Lucania più autentica, si rivelano un’esperienza di sapori, natura e cultura, che è punto di forza per un turismo che guarda sempre più alla tradizione puntando sull’energia di giovani organizzati in associazioni, come la Pro Loco, l’Associazione Nazionale Città del Tartufo e l’associazione Carbone Outdoor Experience, che fanno rete insieme all’amministrazione comunale, che patrocina ed organizza la manifestazione.

Di seguito le locandine con i dettagli.