Castello di Lagopesole: aperto al pubblico Un passaggio affascinante che circonda la chiesa per godere di una vista mozzafiato. Ecco le foto

Reminder per i visitatori!
Annunciano i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa:
“Una novità imperdibile al Castello di Lagopesole.
È stato recentemente aperto al pubblico il camminamento della Cappella Palatina!
Un passaggio affascinante che circonda la chiesa e, un tempo, permetteva ai re di raggiungere le stanze private al piano superiore.
Da qui si gode di una vista mozzafiato sull’interno della Cappella… un’esperienza davvero suggestiva da non perdere!
Questi gli orari di visita:
- Fino al 31 Ottobre 2025 Giovedì – Domenica dalle 9:30 – 13:30 | 15:30 – 18:30;
- Dal 1 Novembre 2025 Sabato e Domenica dalle 9:30 – 13:30.
Vi aspettiamo per scoprire questo angolo nascosto della storia!”.
Ecco le foto di questa nuova area visitabile.