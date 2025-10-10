A Michele Satriano di Potenza un riconoscimento per aver portato la nostra città sui palcoscenici più prestigiosi della danza internazionale!

Sarà l’assessore alla Cultura Roberto Falotico, lunedì 13 ottobre, alle ore 11, nella Sala degli Specchi del teatro Stabile, in piazza Mario Pagano, a conferire al ballerino Michele Satriano un encomio “per aver proiettato la città di Potenza, che gli diede i natali, sui palcoscenici più prestigiosi della danza internazionale”.

Nato a Potenza, Satriano si diploma all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

Lavora nei corpi di ballo del: Ballett Zürich (2009), Tulsa Ballet e MaggioDanza-Firenze (ruoli principali in: La Sylphide, Bournonville; Six Dances, Kylián;

I quattro temperamenti, Balanchine; Steptext, Forsythe come partner di Sylvie Guillem); arriva a Roma nel 2013, nel corpo di ballo del Teatro dell’Opera. Nel 2015 diventa Solista della compagnia.

Nel 2021 Eleonora Abbagnato lo nomina Primo Ballerino dopo Notre-Dame de Paris di Roland Petit nel ruolo di Quasimodo, interpretazione che gli è valsa il premio Danza&Danza.

Ha danzato La bella addormentata (Chalmer), Cenerentola (Deane), Pink Floyd Ballet (Petit), Serenade (Balanchine), Lo schiaccianoci (Amodio; Peparini), The River (Ailey), Raymonda (Nureyev), Parade (Massine), Siegfried in Il Lago dei cigni (Wheeldon; Pech, anche a Barcellona), Espada in Don Chisciotte (Hilaire), Picador in Carmen (Bubenicek), Albrecht in Giselle (Ruanne; Fracci, anche a Muscat-Oman e Liegi), Romeo in Romeo e Giulietta (Peparini), Suite en blanc (Lifar), Petite Mort (Kylián), Artifact Suite, Herman Schmerman e Playlist track 1, 2 (Forsythe), The Concert e In the Night (Robbins), Nuit romaine (Preljocaj), Johann in Il Pipistrello e Le combat des Anges (Petit), Principe in La bella addormentata (J. G. Bart), Birbanto e Lankedem ne Il Corsaro (Martínez), Capo dei fachiri in La Bayadère (Pech), Colas in La fille mal gardée (Ashton),il Principe in Cenerentola (Nureyev), Within the Golden Hour (Wheeldon), Rossini & Rossini (Bigonzetti), Nuit dansée (Mancini, anche a Parigi e Dubai), Il Rosso e il Nero (Scholz), Closer (Millepied), Lo schiaccianoci (Chalmer), Four Last Songs (Dawson), Bolero (Bejart). Danza con Eleonora Abbagnato in Le Quattro Stagioni di Giuliano Peparini a Parigi e al Teatro Antico di Siracusa e in Carmen di Amodio. Per Don José in Carmen di Roland Petit, è stato invitato all’Opéra de Lyon come artista ospite nel 2017 e nominato al Benois de la Danse nel 2018 al Teatro Bolshoj di Mosca. “

Un curriculum da protagonista nel mondo della danza internazionale e che rappresenta un orgoglio certamente per Michele Satriano, ma anche per noi suoi concittadini che, attraverso la consegna di questo encomio vogliamo attestargli la nostra più sincera riconoscenza.

Un grazie anche al Centro Danza Metamorfosi che ha organizzato insieme a noi questo bellissimo momento” sottolinea l’assessore Falotico.