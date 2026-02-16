Castrocucco di Maratea: ecco gli ultimi aggiornamenti

Continua per altre 24 ore la Chiusura della SS 18 nel tratto monitorato, per il superamento delle soglie di allarme a causa del protrarsi delle piogge.
A causa delle piogge che non hanno smesso di interessare l’area, i pluviometri continuano a registrare il superamento delle soglie di allarme, imponendo la chiusura, per almeno altre 24 ore, del tratto della S.S. n. 18 in località Castrocucco.
Quindi anche domani 17 febbraio 2026, il tratto di strada resterà chiusa e verrà riaperta alla circolazione al completamento delle verifiche di sicurezza.