Contributo Gas Regione Basilicata: ecco l’appello di Bardi ai sindaci per l’erogazione

“Ribadiamo la necessità che i sindaci ci inviino i dati riguardanti i residenti (in formato .csv) per poter erogare il “Contributo mensile Gas Regione Basilicata”.

Si tratta di una pratica semplice, nel rispetto delle competenze ma che al momento – come riportano gli organi di stampa – è stata effettuata solo da pochissimi comuni.

Il dato dei residenti è fondamentale, dato che il “gas gratis a tutti i lucani” spetta solo ai residenti in Basilicata.

Chiedo pertanto ai Sindaci di adoperarsi in tempi rapidi, per dare una risposta concreta ai cittadini in un momento di crisi senza precedenti.

A breve sarà poi fissata una ulteriore interlocuzione con tutti i sindaci della regione”.

È quanto dichiara il presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi.

