Coronavirus, a Londra nessun decesso nelle ultime 24 ore! È la prima volta in sei mesi

Londra registra zero morti per Covid-19 per la prima volta in sei mesi, ovvero dallo scorso Settembre.

Lo scrive la Bbc riportando i dati diffusi dalla Public Health England (PHE).

L’indicazione conferma una tendenza al calo delle vittime ai minimi da inizio pandemia.

I medici londinesi parlano di risultato “fantastico” notando la parallela riduzione dei ricoveri, con non più di una media di “1 o 2 morti ogni due giorni” nelle terapie intensive.

Ricordiamo che Londra è stata l’epicentro della prima ondata della pandemia lo scorso anno.

Al culmine dell’emergenza sanitaria, lo scorso Aprile, a Londra si registravano circa 230 decessi al giorno legati al coronavirus Sars-CoV-2.

Da oggi nel Regno Unito torna in vigore la cosiddetta “regola del 6“, con il ritorno dei contatti sociali fra un massimo di 6 persone di due nuclei familiari diversi, e riprendono le attività sportive individuali all’aperto (tennis o golf).

Il calo dei contagi da Covid-19 è da ricercarsi nella massiccia campagna di vaccinazione messa in atto nel Paese con 30 milioni di britannici che hanno ricevuto una prima dose di vaccino anti-Covid in tre mesi di campagna vaccinale.

Infatti sono 30,151 milioni le persone che hanno ricevuto la loro prima dose tra l′8 Dicembre e il 27 Marzo, circa il 57 per cento di tutti gli adulti.

Altre 3 milioni e mezzo di persone hanno avuto una seconda dose, il che vuol dire che in tre mesi sono state somministrate 33,678 milioni di dosi in tutto.a

