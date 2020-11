Coronavirus Basilicata, altro focolaio in una casa di riposo: 34 positivi, quasi tutti nonnini. Ecco cosa sta succedendo

Preoccupa a Melfi (PZ) il crescere dei contagi a causa del Coronavirus.

A lanciare l’allarme il Sindaco, Livio Valvano:

“A MELFI, 9 positivi ieri e ulteriori 25 stamattina.

34 in totale, di cui 25 sono anziani ospiti della casa di riposo San Vincenzo De Paoli di Melfi, che a questo punto ha 29 positivi su 34 ospiti.

Sono molto preoccupato per loro: sono in contatto continuo con la ASP e la struttura.

Bisogna garantire la presa in carico soprattutto dei più gravi e seguire gli altri ospiti.

Il personale si è ridotto da 17 a 8.

Serve aiuto per garantire continuità nei servizi alberghieri ad integrazione del ridotto personale della casa di riposo (chiunque avesse un’idea o una proposta in merito me la comunichi con massima tempestività – 345/2987556).

Per i pasti abbiano risolto con il servizio mensa delle scuole e con il contributo di alcune associazioni cui va la nostra gratitudine (Rotary Melfi, Lions, fidapa e CIF), contributo che basterà per circa una settimana.

Servono persone in grado di prestare assistenza (non semplice).

Servono operatori e infermieri per assistenza interna.

Ho scritto a tutte le autorità coinvolte per intervenire, ognuno per le proprie competenze, soprattutto per alcuni casi poi delicati”.

