Potenza: un aiuto per le persone in difficoltà economiche e a rischio usura. I dettagli

Domani, 6 ottobre 2020, alle ore 10:30, Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà”, sarà a Potenza, presso la sede dell’Adoc (in Via Tommaso Stigliani, presso il Centro Sociale), per assistere alcune famiglie e imprese già in difficoltà economiche derivate dalla crisi finanziaria del 2008 e ora messe in ginocchio dall’emergenza Covid.

Angelo Festa afferma:

“Stiamo registrando un forte aumento dei casi di sovraindebitamento che crea emergenza economica e disagio sociale.

Dai dati della Bankitalia emerge che, già prima della pandemia, i debitori bancari erano due milioni di persone.

A questi, se aggiungiamo i fideiussori e i componenti della famiglia il dato probabilmente sale a otto milioni di persone che sono escluse da ogni normale rapporto creditizio e alimenta il credito illegale.

In Basilicata lo scenario non è diverso.

Famiglie, piccoli imprenditori agricoli, commercianti, artigiani, lavoratori autonomi, etc., a causa della perdita del posto di lavoro o delle minori entrate si trovano in una situazione di sovraindebitamento, nell’impossibilità di accedere al credito legale e di cadere nelle mani degli usurai, pronti a offrire servizi e denaro.

Per arginare tali effetti derivanti da situazioni di sovraindebitamento vi è nel nostro ordinamento la Legge n. 3/2012 intitolata: ‘Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento‘ o ‘Legge salva suicidi‘.

È una legge poco conosciuta ma che permette, sotto la supervisione del Giudice competente per territorio, alle famiglie e imprese meritevoli, che non hanno sostenuto spese per beni superflui, e che non riescono da tempo a tenere fede agli impegni finanziari assunti, come per esempio pagare la rata del mutuo o il prestito, di sdebitarsi, di liberarsi di gran parte dei debiti con il cosiddetto ‘piano del consumatore’ o di proporre ai creditori un piano di rientro.

Noi ha concluso sosteniamo e tuteliamo le famiglie, i consumatori, le piccole e medie imprese, i commercianti, gli artigiani, nella gestione della crisi da sovraindebitamento”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)