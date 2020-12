Coronavirus Basilicata: boom di guariti e nessun decesso! Ecco i nuovi positivi Comune per Comune

La task force regionale comunica che ieri, 15 dicembre, sono stati processati 1.405 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 107 (e fra questi 95 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano:

11 persone residenti e in isolamento in Puglia

1 residente e in isolamento in Campania

2 residenti ad Abriola

2 ad Atella

13 ad Avigliano

2 a Bernalda

2 a Ferrandina

2 a Lagonegro

3 a Lauria

7 a Lavello

2 a Maratea

1 a Marsicovetere

1 a Maschito

5 a Matera

5 a Melfi

3 a Montalbano Jonico

4 a Muro Lucano

1 a Nemoli

7 a Nova Siri

3 a Pisticci

19 a Potenza

1 a Rotonda

1 a Scanzano Jonico

2 a Stigliano

1 a Terranova del Pollino

2 a Tito e 4 a Tursi.

Nella stessa giornata non sono stati registrati decessi legati al Covid-19, mentre i guariti residenti in Basilicata sono 216, così distribuiti:

19 di Abriola

1 di Accettura

1 di Acerenza

2 di Atella

5 di Baragiano

38 di Bella

1 di Bernalda

1 di Brindisi di Montagna

1 di Calvello

3 di Cancellara

2 di Castelgrande

1 di Ferrandina

2 di Forenza

18 di Genzano di Lucania

2 di Lagonegro

5 di Lauria

3 di Lavello

4 di Melfi

1 di Montemurro

18 di Muro Lucano

5 di Oppido Lucano

7 di Paterno

3 di Picerno

1 di Pietragalla

14 di Policoro

14 di Potenza

5 di Rionero in Vulture

1 di Ripacandida

1 di Satriano di Lucania

1 di Scanzano Jonico

5 di Senise

1 di Terranova del Pollino

1 di Tito

1 di Tolve

1 di Tricarico

26 di Trivigno

1 di Valsinni.

Inoltre, risultano guarite 1 persona residente in Campania e in isolamento a Potenza e 2 persone residenti e in isolamento in Puglia.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.854 (5.975 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 95 positività di residenti e si sottraggono 216 guarigioni di residenti) di cui 5.745 in isolamento domiciliare.

Sono 3.328 le persone guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 209 quelle decedute (a cui si aggiungono 3 deceduti in Basilicata ma residenti in altre regioni).

Sono 109 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane:

a Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva, 25 in Pneumologia e 8 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo;

a Matera 20 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 6 in Terapia intensiva e 10 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 169.810 tamponi, di cui 158.089 risultati negativi.a

