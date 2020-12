Potenza, in provincia ancora problemi con il trasporto scolastico: ecco la denuncia di ragazzi e genitori

Continuano i problemi relativi al trasporto scolastico.

Ragazzi e genitori di Sasso di Castalda (PZ) hanno contattato la nostra Redazione per ribadire i problemi che già nei mesi scorsi si erano presentati:

“Ancora una volta scriviamo per segnalare la situazione trasporto scolastico.

Dopo la segnalazione del 1 ottobre, dove si sollecitavano gli organi competenti alla variazione dell’orario della linea a fronte del cambio orario dell’istituto che è stato effettuato e i ragazzi hanno potuto seguire le lezioni, resta sempre il problema della coincidenza che non esiste la tratta sempre la stessa Sasso di Castalda – Brienza.

Probabilmente dopo l’epifania i ragazzi torneranno a scuola, sono passate le settimane, i mesi, ma non abbiamo notizie per la soluzione del problema.

I nostri ragazzi potranno avere la coincidenza da Sasso con la linea Gambioli a Brienza?

Al momento non è dato sapere.

Fermo restando che le linee esistono e appartengono tutte a Cotrab, ma sembra impossibile farle coincidere, è più giusto farle girare vuote che offrire il servizio a chi serve davvero.

Ci è stato detto che a gennaio avremo risposta, ci chiediamo quale sarà la risposta?

Ribadiamo che tale richiesta non nasce ieri, sono due anni che noi genitori, lavoro permettendo, facciamo la spola per far sì che i ragazzi possano andare a scuola.

Ci chiediamo anche come si possono avere delle linee scolastiche senza poterne usufruire visto che i pullman viaggiano vuoti senza alunni?”.

