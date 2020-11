Coronavirus Basilicata: i Sindaci dei 2 Comuni “Zona Rossa” annunciano lo sciopero della fame

I Sindaci di Irsina (MT) e Genzano di Lucania (PZ), rispettivamente Nicola Massimo Morea e Viviana Cervellino, hanno avviato una protesta “A DIFESA DELLA CITTÀ”, citando testualmente.

Queste modalità e ragioni:

“Nonostante tutti i tentativi fatti, non abbiamo avuto alcun chiarimento dal Governo regionale che non ha neppure ritenuto di rimediare a una decisione assurda e incomprensibile presa ai danni delle comunità di Irsina e Genzano.

Contro questo inaccettabile comportamento, in altre occasioni e altri tempi avrei, da Sindaco, chiamato a raccolta la popolazione.

Oggi non possiamo permetterci assemblee, incontri, manifestazioni di protesta.

Metterò io in campo una forma di protesta contro il silenzio assordante della Regione: da questo momento, fino all’adeguamento dei provvedimenti regionali a quelli nazionali e fino alla garanzia, da parte del Governo regionale, dei ristori per tutti i cittadini che hanno dovuto sospendere le attività, metterò in atto lo sciopero della fame.

Rispetto le Istituzioni, sono un/a uomo/donna delle Istituzioni.

Cerco sempre il dialogo e la risoluzione delle problematiche.

Contro l’indifferenza dimostrata, agisco a difesa della mia città e dei miei cittadini”.

