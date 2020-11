Melfi Fca, situazione fuori controllo: “Manca poco per i 100 contagi”! Ecco cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’Usb Basilicata L.P. in cui fa sapere la situazione nella Fca di Melfi (PZ) dopo che nell’ultima settimana 35 lavoratori si sono contagiati.

A causa di ciò Usb proclama sciopero per Venerdì prossimo.

Ecco quanto riportato:

“Nonostante questi numeri (35 positivi in Fca) si continua a lavorare senza essere realmente tutelati.

Bisogna immediatamente sanificare tutto lo stabilimento e effettuare i tamponi a tutti i lavoratori!”.

Di seguito il comunicato di sciopero dell’Usb-Fca Melfi:

“È ora di scioperare per difendere la salute dei lavoratori!

Non ci vorrà molto tempo perché nello stabilimento automobilistico lucano si raggiunga la soglia dei cento contagi accertati.

Se fosse un centro abitato sarebbe stato dichiarato già zona rossa, invece si continua a lavorare e a contagiarsi come se nulla fosse.

La situazione è ormai fuori controllo e i lavoratori vengono lasciati al loro destino.

Sono mesi che Usb denuncia la pessima gestione dei contagi da parte di coloro che dovrebbero tutelare la salute dei lavoratori, delle loro famiglie e di intere comunità.

Senza il monitoraggio dello stato di salute di tutti i lavoratori, da effettuare tramite tampone, senza una credibile ricerca dei contatti a seguito di un caso accertato, senza la sanificazione da parte di aziende specializzate di tutto lo stabilimento, è scontato che in fabbrica entrino centinaia di positivi asintomatici.

Se poi, una volta entrati in fabbrica con il rischio di essere asintomatici o venire a contatto con uno di essi, la speranza di non contagiarsi è riposta nelle mascherine distribuite ultimamente, nei cinque minuti concessi ad inizio turno per igienizzare il proprio posto di lavoro o nella distanza di sicurezza tra una postazione e l’altra, allora la rabbia dei lavoratori risulta più che legittima.

Ora basta, è arrivato il momento che siano i lavoratori Fca a far sentire la loro voce.

A fronte di decine di segnalazioni, denunce a mezzo stampa e alla Procura della Repubblica nulla si è mosso nella direzione auspicata da Usb, in difesa della salute dei lavoratori, a questo punto non rimane altro che scioperare.

Usb Basilicata L.P. e Usb Fca Melfi proclamano sciopero alla Fca Italy di Melfi (PZ) per tutti i turni lavorativi, dalle ore 22:00 del 12 Novembre fino alle ore 06:00 del 14 Novembre 2020.

La vita dei lavoratori deve tornare a valere più delle scocche che producono!”.

