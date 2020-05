Coronavirus Basilicata: NEGATIVI gli oltre 130 tamponi effettuati in questo Comune

Continuano le buone notizie per il territorio lucano.

Il Sindaco di Latronico, Fausto De Maria, nella giornata di ieri, ha dichiarato:

“Tutti negativi i tamponi eseguiti Sabato scorso, e domani mattina ne saranno eseguiti altri 17 per chi è rientrato da altre regioni ed è attualmente in quarantena.

Fino ad ora, sono stati eseguiti più di 130 tamponi e 60 test rapidi nel nostro territorio comunale!

Se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06.5510 è la Croce Rossa Italiana, non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro Paese attraverso un piccolo prelievo venoso.

Lunedì 8/06, saranno eseguiti i test sierologici dalla Croce Rossa, quelli commissionati dal Ministero della Salute in tutta Italia per verificare e capire esattamente cosa è successo in Italia sulla diffusione del nuovo coronavirus.

Saranno più di 50 i cittadini che saranno contattati, mentre in Italia saranno 150.000.

SONO SICURO DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE!

Avanti così, controlli e ancora controlli per ritornare alla normalità, piano piano in sicurezza!”.

