Coronavirus Basilicata: Sindaco e Vicesindaco positivi in questo Comune

Il Sindaco di Sant’Arcangelo (PZ), Salvatore La Grotta, comunica ai cittadini:

“Cari concittadini, nei giorni scorsi io e la Vicesindaco Antonella Pesce abbiamo voluto sottoporci ad un tampone naso-orofarongeo, vista la mia continua attività amministrata a contatto con uffici e persone diverse e la professione di Antonella che la vede impegnata in ambito sanitario.

Purtroppo, in tarda mattinata, abbiamo ricevuto l’esito positivo del nostro tampone.

Entrambi non mostriamo alcun sintomo, quindi rassicuro tutti sul nostro stato di salute e colgo l’occasione per invitare ancora una volta a mantenere altissimo il livello di guardia e attenzione.

Abbiamo immediatamente ricostruito la catena dei nostri contatti in modo tale da permettere, già da domani, la somministrazione dei tamponi tramite la riattivazione del punto di prelievo in modalità drive in.

Inoltre, il Municipio resterà chiuso per effettuare una sanificazione di tutti gli ambienti.

Continueremo a lavorare anche in isolamento domiciliare per la nostra comunità. Ci auguriamo di poter ritornare quanto prima a lavorare fisicamente nei nostri uffici e tra di voi”.

