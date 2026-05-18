Pignola dedica una serata alla festa patronale di Maria SS. degli Angeli con condivisioni, memorie e tradizioni. I dettagli

“Voci del Paese”: a Palazzo Gaeta una serata tra storia, tradizione e cultura popolare

Mercoledì 20 maggio, presso Palazzo Gaeta, si terrà l’incontro culturale “Voci del Paese”, promosso dalla Pro Loco Circolo Culturale Il Portale nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. degli Angeli di Pignola.

L’iniziativa rappresenterà un momento di condivisione e memoria collettiva dedicato alla storia, alle tradizioni e al valore identitario della festa patronale.

A guidare il pubblico in questo percorso sarà Don Antonio Laurità, che accompagnerà i presenti in un viaggio tra racconti, spiritualità e cultura popolare legati alla devozione verso Maria Santissima degli Angeli.

Ad accoglierlo saranno il Sindaco di Pignola Antonio De Luca, il Parroco di Pignola Don Giovanni Conte e il Presidente della Pro Loco Davide Lauria.

Nel corso della serata saranno inoltre letti alcuni testi di Yzu Selly, autore locale e figlio del fondatore del Circolo, in un omaggio alla memoria culturale e letteraria del territorio.

Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera sarà l’accompagnamento musicale di Annafrancesca Mattera.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo appuntamento dedicato alle radici, alla comunità e alla valorizzazione delle tradizioni locali.