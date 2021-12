Coronavirus: ecco la situazione della Basilicata secondo la mappa aggiornata europea

L’Italia si tinge sempre più di rosso con oltre 100mila contagi registrati oggi.

La mappa aggiornata dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) sulla situazione epidemiologica Covid-19 in Europa non lascia dubbi sul nostro Paese: tutto in rosso scuro tranne, solo rosse, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Non è migliore la situazione epidemiologica nel resto dell’Europa, ormai dipinta di rosso e rosso scuro per la maggior parte, eccezione fatta per la Romania, tutta gialla salvo il rosso di Bucarest e l’incredibile regione meridionale dell’Oltenia, l’unica verde nel Vecchio Continente.

La Commissione Europea ha proposto di cambiare i criteri con cui la mappa viene redatta, inserendo i tassi di vaccinazione, ma al momento non ci sono cambiamenti.

