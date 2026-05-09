Oggi si celebra la Festa dell’Europa! Ecco come è nata

Oggi, 9 Maggio, è la Festa dell’Europa.

Questa data ricorda il giorno, del 1950, in cui fu presentato, da parte di Robert Schuman, all’epoca Ministro degli Esteri di Francia e ritenuto uno dei Padri fondatori dell’Unione Europea, il piano di cooperazione economica, ideato da un altro Padre fondatore, Jean Monnet (cosiddetta Dichiarazione Schuman), che segnò l’inizio del processo d’integrazione europea con l’obiettivo di una futura unione federale.

Il 9 Maggio è anche il giorno successivo alla firma della capitolazione nazista, quando furono catturati Hermann Göring e Vidkun Quisling.

Fino al 1964 la Festa d’Europa si celebrava il 5 Maggio, per ricordare la fondazione del Consiglio d’Europa, avvenuta il 5 Maggio 1949.

In occasione del vertice di Milano del 1985 la Comunità Economica Europea decise di adottare il 9 Maggio come il “Giorno d’Europa”.

La Festa d’Europa ha anche un suo inno, che poi è l’inno ufficiale dell’Europa: l’Inno alla Gioia di Beethoven, brano del movimento finale della Nona Sinfonia, adottato dal Consiglio d’Europa nel 1972.