Coronavirus: in via precauzionale chiusi gli ingressi a questi Comuni in provincia di Potenza

Anche la Basilicata blinda i primi comuni.

Infatti, l’amministrazione comunale di Satriano di Lucania, in via precauzionale, in data odierna, ha appena preso un’altra decisione importante con lo scopo di contenere l’emergenza e proteggere la cittadinanza.

Come dichiara il Sindaco, Umberto Vita, in un post pubblico:

“Sono chiusi tutti gli ingressi a Satriano tranne quello del Passariello dove ci saranno controlli su chi entra e chi esce.

Per cui si precisa che:

– chi deve uscire per motivi di lavoro o di salute può farlo attraverso lo svincolo del Passariello;

– i titolari delle attività commerciali in attesa di merci, al fine di garantire l’approvvigionamento, sono tenuti ad avvertire i propri fornitori;

– Sono chiuse al traffico tutte le strade comunali di accesso al centro abitato di Satriano e alla frazione di Pantanelle ad accezione dei residenti, dei mezzi di trasporto pubblico e di emergenza.

Ribadiamo che si tratta di una misura precauzionale”.

Stessa situazione per il Comune di Sant’Angelo Le Fratte, dove un’ordinanza del Sindaco, Michele Laurino, sancisce:

“la chiusura, fino al 3 aprile, delle strade comunali Gelsi in Croce-Caggiano, Strada Fratte-Caggiano, Strada Campo di Venere-Polla, per l’ingresso e l’uscita per i Comuni di Caggiano e Polla.

A motivare tale scelta, il fatto che il territorio comunale confina con il Comune di Caggiano e Polla e che la situazione che coinvolti i cittadini dei su richiamati comuni risulta di particolare gravità tenuto conto dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento dei contagi”.

