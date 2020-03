Potenza, Coronavirus: ecco tutte le iniziative attivate per restare “al fianco di chi è più fragile”

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Potenza, Fernando Picerno, sottolinea che l’emergenza Covid-19 ha richiesto una revisione generale delle modalità di erogazione dei servizi.

Comunica che anche il Servizio Sociale del Comune di Potenza ha rimodulato l’organizzazione dei servizi, secondo le direttive ministeriali e locali, ma precisa che:

“tutto ciò che è urgente e improrogabile non viene né posticipato né rimandato.

Consapevoli, infatti, delle difficoltà insite nella gestione di questa nuova emergenza, il Servizio Sociale di Potenza ha attivato sin da subito il monitoraggio a distanza, attraverso contatti telefonici, nei confronti dei nuclei familiari in carico.

Questo al fine di dare un concreto segnale di vicinanza ai cittadini, nonché di rilevare le eventuali criticità e offrire possibili risposte.

Ci rendiamo conto che la nostra comunità è resa vulnerabile di fronte a tale prova, per cui è necessario ripensare alle forme di intervento e servizio al fine di preservare quanto più possibile lo stato di salute fisico e psichico delle persone.

L’Amministrazione comunale si propone, quindi, di essere fianco a fianco di chi è più fragile, così come ha sempre fatto”.

A tale proposito, si segnalano le seguenti iniziative a carattere sociale.

Servizio telefonico per l’assistenza a persone over 65 e con disabilità gravi per la consegna di alimenti e medicinali: su indirizzo del Sindaco e dell’Assessore Fernando Picerno è stato istituito presso la Protezione civile, sin dai primissimi giorni dell’emergenza sanitaria, un servizio telefonico per garantire la consegna di alimenti e medicinali per persone over 65 e con disabilità gravi.

Il numero messo a disposizione è lo 0971415783 della Protezione Civile.

Tele servizio è attestato presso l’assessorato alle Politiche Sociali, nella persona dell’Assessore Fernando Picerno, con il supporto tecnico del personale dei Servizi sociali e dell’U.O. Protezione civile.

Il sevizio telefonico è erogato da due volontari di Protezione civile in raccordo con l’ufficio servizi sociali nei seguenti giorni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Servizio di ascolto telefonico

Il Servizio Sociale del Comune di Potenza ha attivato il Servizio di ascolto telefonico rivolto alle persone più fragili e maggiormente esposte (anziani soli, disabili o famiglie in difficoltà) per meglio affrontare la solitudine di questo momento e poter richiedere supporto nella risoluzione di problematiche sociali e familiari causate dall’emergenza Covid-19.

Attraverso tale servizio è possibile, altresì, per tutti i cittadini segnalare situazioni di difficoltà di cui si è venuti a conoscenza.

Il numero telefonico è 0971415785 ed è attivo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal Lunedì al Venerdì.

L’ascolto telefonico è garantito dagli operatori del Servizio sociale del Comune di Potenza.