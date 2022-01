Coronavirus Italia: 186.253 nuovi positivi. Ecco tutti i dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid sul nostro territorio, oggi 14 Gennaio 2022, sono 186.253 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero aumento su ieri (184.615).

Con 1.132.309 tamponi, quasi 50mila meno di ieri, il tasso di positività sale dal 15,6% al 16,4%.

I decessi sono 360 (ieri 316).

Le vittime totali sono 140.548.

Per le entrate nelle terapie intensive 11 persone in più oggi (ieri -1) con 136 ingressi odierni, arrivando a 1.679.

Per i ricoveri ordinari 371 in più (ieri +339), 18.019 in tutto.