Potenza: sostegno economico in provincia a famiglie, imprese e dipendenti Fiat in difficoltà! Ecco i dettagli

Il Comune di Banzi (PZ) annuncia un nuovo bando per alleviare il disagio economico di nuclei familiari esposti alla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 provvedendo alla concessione di contributo per acquisto di generi di prima necessità (buoni pasto) e rimborso per le utenze domestiche (TARI 2021) per un totale di 20.000 euro.

Lo comunica in una nota l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pasquale Caffio:

“Un nuovo bando per confermare la vicinanza e il sostegno alle nostre famiglie in difficoltà, saranno circa 20.000 euro, tra buoni e rimborsi di utenza, a cui vanno aggiunti i circa 35.000 euro erogati nel 2021 che non sono pochi per un comune di 1300 abitanti.

Tutto questo significa anche linfa per le nostre attività commerciali ( obbligo di spesa in sede).

Prosegue nella nota il Vicesindaco Angelo Dragonetti:

Abbiamo, come atto di indirizzo, voluto allargare la platea dei beneficiari tenendo conto anche delle difficoltà di numerosi dipendenti FIAT e indotto alla prese nel 2021 con la crisi aziendale e quindi con una consistente riduzione di reddito offrendo loro la possibilità di partecipare al bando con ISEE non superiore a quindicimila euro”.

La Giunta Comunale annuncia l’approvazione di un secondo bando anche per le imprese artigiane e commerciali (a Maggio furono erogati a quindici imprese locali a fondo perduto duemila euro) di diciottomila euro.

La programmazione dell’attività amministrativa della giunta Caffio continua con un attenzione particolare a famiglie e imprese alle prese con il perdurare della crisi da Covid-19.

