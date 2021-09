Coronavirus Italia: scendono nuovi positivi e ricoveri. Ecco tutti i dati aggiornati

Ieri erano stati 3.525.

Sono invece 44 le vittime in un giorno (ieri erano state 50).

Sono stati eseguiti 276.221 tamponi, con un tasso di positività all’1,1%.

In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.435, in calo di 62 da ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 483 (+2).

Sono 4.427.373 i guariti (+3.385) e 102.244 gli attualmente positivi (-330).