Coronavirus, nessun caso in Basilicata: “Quarantena non necessaria, censimento non solo agli studenti”. Ecco gli ultimi aggiornamenti

La Basilicata è tra quelle Regioni che non hanno segnalato casi di contagio da nuovo coronavirus, i kit biologici utili per eseguire i test tramite tampone sono arrivati nelle strutture sanitarie di Potenza e Matera ed è stato istituito un numero verde, disponibile per tutti i cittadini per eventuali segnalazioni o per richiedere informazioni, che diventerà operativo tra 24-36 ore, tempo utile per formare il personale addetto.

È quanto hanno evidenziato ieri, 26 Febbraio, incontrando i giornalisti nella sede della Regione Basilicata, l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, e il direttore generale del dipartimento e referente della task force lucana, Ernesto Esposito.

Esposito, in particolare, ha sottolineato come:

“Sia stata aggiornata la procedura attiva già da due settimane, per cui i cittadini devono contattare in primis il proprio medico di famiglia o il pediatra o il medico di continuità assistenziale, il quale attraverso un triage telefonico valuterà la situazione.

In caso di contagio sospetto, il medico contatta il suo collega del servizio di igiene e sanità pubblica e insieme decidono se traferire o meno il paziente in ospedale, dove vengono attivate immediatamente le specifiche misure di sicurezza.

Se invece i sintomi sono lievi, i due medici possono disporre la quarantena per 14 giorni nel domicilio del paziente e dei suoi conviventi.

In questa circostanza, il tampone viene effettuato direttamente a casa dai medici del servizio di igiene e sanità pubblica delle Azienda sanitarie di Potenza e Matera.

Alla luce delle decisioni del governo centrale, la quarantena per le persone provenienti dalle aree del Paese interessate dall’emergenza sanitaria non si rende necessaria e il censimento legato agli stessi soggetti, effettuato attraverso i referenti delle strutture sanitarie, verrà esteso a tutti i residenti in Basilicata e non solo agli studenti”.

Per il territorio della provincia di Matera e della competenza della ASM contattare:

Dott. Stigliano: 335.5334255

Dott. Citro: 335.533488

Dott. Chieco: 0835.253613

Dott. Annona: 329.5832620

Per il territorio della provincia di Potenza e della competenza della ASP contattare:

Presidio Distrettuale di Chiaromonte: 0973.641233

Presidio Distrettuale di Lauria: 0973.621421

Presidio Distrettuale di Venosa: 0972.39378

Dott. D’Elisa Michele: 334.6640695

In caso di impossibilità di accesso ai numeri dei Servizi Sanitari chiamare la

Sala Operativa di Protezione Civile Regionale 0971.668463

Numero Verde di Protezione Civile Regionale 800.073665