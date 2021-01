Coronavirus Potenza: gli studenti degli istituti superiori chiedono lo screening

I rappresentanti di istituto di Potenza chiedono a gran voce uno screening per gli studenti delle scuole superiori:

“Il Comune di Matera e molti paesi di entrambe le province lucane hanno attivato il servizio di screening per tutelare tutti gli studenti che rientreranno a scuola.

Noi, in qualità di rappresentanti degli istituti superiori di Potenza, crediamo sia doveroso attivare questo servizio anche nel capoluogo di regione, considerato che nella nostra città c’è la maggiore affluenza di studenti, pendolari e non, di tutta la Basilicata.

Chiediamo alla giunta comunale di attivare lo screening dedicato ad alunni e personale scolastico nel più breve tempo possibile, viste anche le tante difficoltà riscontrate nel primo ritorno tra i banchi.

In questo difficile periodo, durante il quale non è possibile scendere in piazza e far sentire la propria voce, avanziamo le nostre proposte tramite comunicati, chiedendo espressamente di accogliere le nostre richieste per il bene di tutta la comunità studentesca, sperando di tornare, prima o poi, alla normalità.

Infine, auspichiamo il rispetto da parte delle istituzioni e la loro collaborazione, che finora non c’è stata”.

