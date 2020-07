Coronavirus: “Servono più controlli, ma soprattutto applicare sul serio le sanzioni. Rischiamo di fare la fine della Catalogna o di Israele”. I dettagli

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e presidente della Federazione mondiale delle associazioni di Sanità pubblica, in un’intervista alla ‘Stampa’, dichiara:

“Servono più controlli, ma soprattutto applicare sul serio le sanzioni.

Purtroppo vedo che le multe sono lo zero virgola qualcosa rispetto al numero delle persone fermate.

Così non va.

Rischiamo di fare la fine della Catalogna o di Israele.

Se i focolai crescono di numero e volume c’è il rischio di non riuscire più a tenerli sotto controllo.

Allora potrebbe capitare di dover creare delle zone rosse anche in luoghi di villeggiatura dove si finirebbe per restare intrappolati.

Per questo meglio darsi tutti una regolata.

Diciamo che sarebbe stato meglio trovarci oggi vicino a zero contagi che non dover affrontare la possibile seconda ondata con i circa 200 casi che registriamo quotidianamente.

Ma non saremo al sicuro fino a che non ne usciranno anche gli altri Paesi, dove per errori clamorosi come quelli che sono stati commessi in Usa e Brasile assistiamo a una tragedia assoluta.

Prima di tutto l’auto privata, ma anche i treni ad alta velocità sono ben organizzati per garantire la sicurezza.

Altrettanto non si può dire per navi e aerei: in questi casi consiglio le compagnie che fanno distanziamento a bordo, oltre che nelle fasi di sbarco e imbarco”.

