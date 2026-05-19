Potenza “Città Narrata”, la storia della città raccontata in modo digitale

Venerdì 22 maggio 2026, nella Sala Dell’Arco del Comune, alle ore 16:00, si terrà la conferenza di presentazione di Potenza “Città Narrata”, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del capoluogo attraverso nuovi contenuti e supporti informativi digitali.

Il progetto “Città Narrata” nasce con l’intento di accompagnare cittadini e visitatori in un’esperienza di scoperta consapevole e partecipata di Potenza mediante un percorso guidato di fruizione culturale che attraversa l’intero centro storico e che si irradia nel tessuto urbano extra moenia toccando i principali contesti di interesse storico e culturale della città, palazzi, Chiese, strade, epigrafi, Musei, aree archeologiche, ecc.

Il percorso origina nel cuore della città antica: dalla Cattedrale di San Gerardo a Palazzo Loffredo (Museo archeologico nazionale) fino a Torre Guevara, da Piazza Mario Pagano al Teatro Stabile, passando per via Pretoria, l’antico tracciato urbano contrassegnato dalle epigrafi di epoca romana. A questo si affianca un itinerario che si estende oltre il centro storico, includendo il Museo archeologico e la Pinacoteca Provinciale, Villa di Santa Maria, il Ponte di San Vito, la Villa di Malvaccaro e il Ponte Musmeci.

Lungo il percorso individuato, sono state installate tabelle informative dotate di QR code, attraverso cui accedere tramite smartphone a narrazioni e approfondimenti digitali dedicati ai principali punti di interesse individuati, contenuti forniti in doppia lingua e anche in formato audio che potranno essere costantemente aggiornati ed ampliati.

Un racconto che si ritrova nell’opuscolo illustrato in doppia lingua scaricabile gratuitamente sia dal sito potenzacultura.it sia mediante i QR code presenti sui display da banco forniti a tutti i portatori di interesse e operatori della città: uffici comunali, strutture ricettive, ristoranti, negozi, ecc.

Con questa iniziativa, che rafforza il disegno di promozione culturale della città di Potenza che l’Amministrazione sta portando avanti con convinzione, l’Assessorato alla Cultura ha inteso, inoltre, non disperdere progettualità degli anni passati, seppure inattive da lungo tempo, rinnovando, ampliando e attualizzando contenuti narrativi e modelli di comunicazione.

La conferenza del 22 maggio 2026 rappresenterà un momento di presentazione pubblica e di confronto sul valore strategico della cultura come leva di promozione territoriale, innovazione e accoglienza, per rendere la storia, la cultura e l’identità stessa della città sempre più percepita e condivisa.

Intervengono: Vincenzo Telesca, Sindaco della Città; Roberto Falotico, assessore alla Cultura; Anna Maria Scalise e Domenico Colucci, autori dei testi; Palmarosa Fuccella e Valerio Calabrese, designer del progetto e degli applicativi digitali.