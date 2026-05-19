Potenza, sport e inclusione a Bucaletto: il torneo di pallavolo apre le iscrizioni

Dopo lo straordinario entusiasmo dello scorso anno, la comunità di Bucaletto si prepara a scendere nuovamente in campo. La Parrocchia Santa Maria della Speranza, in collaborazione con il Comitato CSI di Potenza, annuncia ufficialmente aperte le iscrizioni della seconda edizione del Torneo di Pallavolo Amatoriale.

L’iniziativa, che si svolgerà dal 22 giugno al 3 luglio 2026, rappresenta un momento centrale delle festività in onore di Santa Maria della Speranza. In un’epoca ferita da conflitti che frammentano i confini e da un isolamento sociale che troppo spesso muta in egoismo, questo torneo smette di essere una semplice competizione sportiva per farsi atto di resistenza civile.

È un invito urgente a costruire ponti lì dove sorgono macerie e ad abbattere le barriere dell’indifferenza che ci rendono estranei gli uni agli altri.

Speranza e Comunità sono il cuore pulsante di questa manifestazione, sintetizzato nel tema “Facciamo muro all’indifferenza, giochiamo con il cuore”, non è solo uno slogan, ma una chiamata alle armi della solidarietà. In un mondo che alza steccati, noi scegliamo di “fare muro” solo contro il cinismo, trasformando la partecipazione agonistica in partecipazione attiva.

Attraverso lo sport, l’inclusione smette di essere un concetto astratto e diventa pratica quotidiana: uno spazio franco dove generazioni diverse si incontrano, unite da un clima di gioia e rispetto reciproco. Qui, ogni punto segnato è una vittoria contro la solitudine.

Il torneo è aperto a squadre miste e si divide in due grandi raggruppamenti per garantire

divertimento ed equilibrio a tutti i partecipanti:

Categoria Junior: per i ragazzi nati negli anni 2010-2014.

Categoria Open: per i nati nel 2009 e anni precedenti.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 giugno 2026. Per informazioni e adesioni: