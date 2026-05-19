Potenza, questa scuola vola insieme ai suoi bambini: ecco l’iniziativa

Il 21 maggio è una data importante per il plesso scolastico di San Nicola-i.c. A. Busciolano-Potenza.

A conclusione di un ciclo, in occasione del saluto alla 5^ della primaria, si parlerà della storia di questa piccola comunità scolastica, soprattutto dell’ evolversi negli ultimi anni in cui, nonostante le tante difficoltà incontrate, dalle pluriclassi al covid, dai pochi mezzi a disposizione alla non sempre efficiente linea internet, è riuscita a ‘saper volare’, grazie all’entusiasmo degli alunni, alla buona volontà dei docenti, alla collaborazione dei genitori, alla determinazione del DS, prof. Rocco Telesca.

Il riferimento “e così siamo riusciti a volare…!” è al titolo di un libro-report, una raccolta di buone pratiche e di tante emozioni che, la docente Anna Scardaccione ha curato per lasciare una traccia di attività svolte con la collaborazione di docenti che ‘sono passati’ da San Nicola e che hanno contribuito alla crescita del plesso.

Targhe, premi e riconoscimenti ottenuti verranno consegnati ai bambini della futura Prima per custodirli e tramandarli ed è a loro che gli alunni della 5^ racconteranno di come siano riusciti a far volare un elefante, un leone, una giraffa, un ippopotamo e li esorteranno dicendo: “continuate così, adesso tocca a voi!”.

Di seguito la locandina dell’evento e la copertina del libro.