Coronavirus, Sindaco di Policoro: “Nella nostra città sarà impiantato uno dei due ospedali da campo regalato all’Italia dal Qatar”

Come annunciato dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per fronteggiare l’emergenza coronavirus sono giunti in Italia, dal Qatar, 2 ospedali da campo, per 500 pazienti.

Uno di questi sarà installato a Policoro.

A dare la notizia il Sindaco, Enrico Mascia, sul proprio profilo Facebook:

“È in corso un’iniziativa che vede Policoro, assieme con Verona, la città dove sarà impiantato uno dei due ospedali da campo regalato all’Italia dal Qatar.

Si tratta di una struttura che avrà grosse capacità ricettive, si parla di alcune centinaia di posti letto, e che non deve preoccuparci: non è un segno che la pandemia si vada aggravando, ma solo un’opportunità in più per questo territorio e per tutto il Sud.

Policoro sarà un hub sanitario per tutto il Mezzogiorno a maggior tutela della nostra salute; sarà un rinforzo del presidio sanitario già esistente, il nostro ospedale, per noi e per le popolazioni circostanti.

Ci è stata proposta questa iniziativa dalle autorità superiori che abbiamo ben volentieri accettato: il grande cuore di Policoro, che batte forte nella direzione della solidarietà e della disponibilità, ora sarà a tutela della nostra salute e della salute di una platea più ampia.

Sono in atto con Roma i contatti per definire i particolari e tutti i dettagli”.

