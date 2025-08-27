Cristiana, 18enne di Vaglio, è Miss Bellezza Lucana! Congratulazioni

Miss Bellezza Lucana è Cristiana Mancazzo.

La 18enne di Vaglio Basilicata, studentessa del liceo scientifico, si è aggiudicata la fascia speciale per accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia in occasione della finale regionale tenutasi lunedì 25 agosto in Piazza Risorgimento a Pignola.

Ad incoronarla il Sindaco del “paese dei cento portali” Antonio De Luca e la Vicesindaca Cinzia Vista.

L’organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Pignola ed il supporto di Young Minds Events & Co.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Ospite la possente voce del tenore Luigi Cutrone.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Acconciature di Paradiso Maria per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.