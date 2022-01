Dalla Basilicata al Festival: a SanremoSol Vip, Gran Galà e una villa per gli ospiti! Ecco il format diretto da Giuseppe Grande

Torna l’atteso appuntamento con SanremoSol, il format diretto da Giuseppe Grande dalla città dei fiori durante la settimana del Festival.

Si annuncia un’edizione tutta nuova, spumeggiante, dai contenuti alla location.

Confermata la partecipazione di Enzo Campagnoli a SanremoSol, e da anni ormai una presenza fissa come direttore di orchestra dei big del Festival.

Quest’anno sul palco dell’Ariston dirigerà Michele Bravi e Dargen D’Amico.

Sarà presente anche il Maestro internazionale Fio Zanotti, produttore, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra, che con SanremoSol sta portando avanti un importante progetto musicale e televisivo.

Tra le novità, su tutte, la straordinaria scelta per questa settima edizione, di villa Ormond, una sontuosa struttura di Sanremo, immersa in un parco con vista mare, dove si alterneranno gli ospiti per momenti di talk e confronto.

Previste, inoltre, interviste dal balcone che si affaccia sul red carpet del teatro Ariston, un luogo privilegiato per raccontare cosa accade a Sanremo in quei giorni, da dove è nato il progetto SanremoSol.

Da segnalare la collaborazione tra SanremoSol e “Novella 2000”.

Giuseppe Grande insieme a Roberto Alessi, direttore della rivista tra le più importanti a livello nazionale, organizzeranno un Gran Galà in una location d’eccezione, il Victory Morgana Bay.

Sarà la serata più glamour ed esclusiva, con un menù stellato e un parterre di ospiti provenienti dal mondo istituzionale, dello spettacolo, della musica, e del giornalismo.

Durante l’evento saranno premiate le “migliori personalità ” dell’anno.

Come di consueto, anche quest’anno a SanremSol spazio alla Basilicata, regione natia di Grande.

Momenti importanti saranno dedicati alla storica cittadina lucana di Corleto Perticara (Potenza), un borgo immerso nella natura, con un paesaggio e tanta storia tutta da scoprire.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)