Il viaggio di Linea Verde in Basilicata seguito da quasi un milione e mezzo di persone! Ecco le immagini

La Basilicata naturalistica piace ai telespettatori italiani.

La puntata di Linea Verde dedicata all’Oro blu lucano, e andata in onda sabato 15 gennaio su Rai1 alle 12:00, ha registrato uno share di ascolti del 14,5 per cento.

Un ottimo risultato, considerando la curva percentuale in crescita durante la trasmissione.

Tradotto in numeri, quasi un milione e mezzo di persone hanno seguito in tv “il Viaggio dell’acqua in Basilicata”.

Un percorso che ha toccato paesaggi incontaminati, gli invasi artificiali, le fontane ma anche siti archeologici, quale il santuario della dea Mefitis a Vaglio.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa:

“Si conferma ancora una volta la validità della scelta comunicativa di raccontare al grande pubblico attraverso le telecamere di Linea Verde le bellezze della Basilicata.

La nostra è una terra ricca di boschi e di acqua con una complessità di paesaggi e territori che ne fanno una regione unica dal punto di vista ambientale.

Un invito a visitare la Basilicata e a trascorrere una vacanza immersi nella natura”.

