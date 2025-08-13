Dramma in Basilicata: accoltella una persona poi si toglie la vita, intervenuti i Carabinieri

Sangue a Gorgoglione.

Come fa sapere raiews intorno alle 15:00, un 80enne, in un bar di Gorgoglione, per ragioni tutte da chiarire, avrebbe prima accoltellato la 28enne che lo gestisce, poi dopo essere fuggito in macchina e aver esploso dei colpi di fucile contro la volante dei Carabinieri, si sarebbe fermato in località Acinello, a Stigliano, e qui, con la stessa arma, si sarebbe tolto la vita.

La giovane donna è stata trasferita in eliambulanza al San Carlo di Potenza, è stata ricoverata in Chirurgia d’urgenza per le ferite riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dalle prime ricostruzioni, pare che l’anziano, originario del borgo lucano ma residente a Torino, si trovasse in paese insieme alla famiglia per le vacanze.

Sul fatto indagano i Carabinieri di Pisticci.