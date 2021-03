Emergenza Coronavirus, 23 nuovi positivi in questo Comune della provincia di Potenza. I dettagli

Dopo aver dato notizia ieri di 20 positivi, l’Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni (PZ) fa sapere:

“Il Sindaco comunica che nella giornata di oggi sono emerse 23 positività su 148 tamponi effettuati in data 5-03-2021.

Si comunica inoltre che il tracciamento continuerà in data 8-03-2021 in modalità drive in presso il piazzale della scuola media Don Bosco.

Si augura una pronta guarigione e si chiede di continuare a rispettare tutte le norme anti Covid-19″.

