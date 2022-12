Ferrovie Appulo Lucane, tratta Avigliano-Potenza: “un doppio abbonamento per le famiglie è un danno enorme”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Uil Fpl Basilicata:

“In questi giorni è stata adottata da parte di FAL la decisione paradossale di sospendere, dal primo Gennaio 2023, gli abbonamenti integrati BUS-TRENO della tratta Avigliano Potenza.

Un vero schiaffo agli aviglianesi che in tanti anni si servono del servizio FAL.

Contro questa decisione in questi giorni la nostra Delegata della UIL Claps Marianna si farà parte attiva per una raccolta firme per evitare una simile rottura.

La UIL, pertanto, invita tutti i cittadini a firmare, in modo che le FAL Rivedano questa decisione assurda.

All’Assessore ai trasporti Donatella Merra la scrivente chiede un incontro urgente e un’azione incisiva per far sospendere tale provvedimento da parte delle FAL iniquo ed ingiusto nei confronti dei cittadini, degli studenti e dei tanti lavoratori pendolari.

La tratta Avigliano Potenza è una delle più importanti e strategiche e serve ai tanti cittadini e lavoratori che devono raggiungere il capoluogo.

In questo momento di forte crisi sostenere un doppio abbonamento per le famiglie è un danno enorme.

Come è noto, la Regione finanzia con ingenti risorse i servizi pubblici FAL, quindi ci si interroga quante volta costerà questo abbonamento ai cittadini Aviglianesi?

Per tutte queste ragioni la UIL chiede al Sindaco di Avigliano a cui consegneremo le firme raccolte, di adoperarsi per far convocare un tavolo anche con le forze sociali per convincere le FAL a fare marcia indietro su questo provvedimento che non trova alcuna giustificazione”.

