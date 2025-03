Forte scossa di terremoto: a Potenza evacuati uffici e scuole. Attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione civile. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Alle ore 10,01 si è registrata una scossa sismica con le seguenti caratteristiche: Magnitudo 4.2, 6 km W Vaglio Basilicata, Profondità 14.3 Km.

A Potenza molta gente si è riversata in strada per la paura e molte scuole e uffici sono stati fatti evacuare.

E’ stato attivato il Centro Operativo Comunale di Potenza con la Sala operativa della Protezione civile contattabile ai numeri 0971415832 e 3669394022.

Come fa sapere il Comune:

“E’ in fase di emissione l’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per la giornata odierna.

Al momento non è stata comunicata alcuna segnalazione di danni a persone o cose.

Il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca è in continuo contatto con la Protezione civile regionale, con il responsabile della Protezione civile comunale Giuseppe Brindisi, con le Forze dell’Ordine e le altre Istituzioni per rimanere sempre aggiornato sulla situazione”.