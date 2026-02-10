Grande partecipazione degli studenti a Potenza per questo evento che ha visto il saluto speciale di Paolo Ruffini. I dettagli

Oltre 300 studenti hanno partecipato oggi a un’importante iniziativa di sensibilizzazione sui temi della sicurezza in rete, del bullismo e del cyberbullismo, promossa in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza in rete.

L’incontro è stato possibile grazie alla sinergia tra l’IPSIA Giorgi di Potenza, la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza e gli esperti dell’Di.Te., consentendo la realizzazione di un momento di confronto diretto e partecipato con le giovani generazioni.

Per Rossana Mignoli, Garante per l’infanzia e l’adolescenza:

“Educare alla rete significa proteggere i nostri ragazzi, aiutarli a riconoscere i rischi del web senza demonizzare gli strumenti digitali, ma fornendo consapevolezza, strumenti critici e capacità di scelta.

La prevenzione passa dall’ascolto e da una rete educativa che lavori insieme”.

Prima della proiezione del film Ragazzaccio, si è svolto un momento di dialogo e sensibilizzazione con gli studenti sui pericoli della rete e sull’importanza di un utilizzo responsabile delle tecnologie digitali.

L’iniziativa ha beneficiato del contributo degli esperti dell’Di.Te., da anni impegnata nella prevenzione delle dipendenze tecnologiche, nel contrasto al cyberbullismo e nella promozione di una cultura digitale consapevole.

A rendere l’evento ancora più significativo è stato il saluto speciale di Paolo Ruffini, che ha voluto rivolgere agli studenti un messaggio forte e diretto contro ogni forma di bullismo e violenza online, sottolineando il valore del rispetto, dell’empatia e dell’ascolto.

Ha concluso la Garante:

“Momenti come questi dimostrano quanto sia fondamentale fare rete tra scuola, famiglie, istituzioni ed esperti per accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita digitale sicuro e consapevole”.