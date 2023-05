Il film con Maria Grazia Cucinotta, girato a Brindisi di Montagna e in altri Comuni della Basilicata, approda a Cannes! I dettagli

È stato presentato alla 76^ edizione del Festival di Cannes, in corso fino al 27 maggio 2023, il film “Il meglio di te” girato in Basilicata lo scorso autunno a Brindisi di Montagna (Pz) e in altri Comuni della Basilicata.

Un dramedy fatto di colpi di scena in un viaggio sentimentale nella natura umana che porta la firma del regista Fabrizio Maria Cortese tra i colori e la cultura del Sud che vede protagonisti Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta.

Entusiasta di questo risultato il sindaco Gerardo Larocca che ha dichiarato:

“È motivo di grande soddisfazione e orgoglio che Brindisi Montagna approdi a Cannes con il film Il meglio di te, girato lo scorso autunno interamente in Basilicata.

Il cinema è senz’altro un veicolo incredibile di promozione, ora attendiamo con ansia l’uscita nelle sale cinematografiche”.

Nel cast del film anche Daphne Scoccia, Anita Kravos, Simone Montedoro, Giusy Merli.a

