Il “lucano” Fedez denunciato per vilipendio delle forze armate! I dettagli

Fedez, che ha nonno paterno originario di Castel Lagopesole (PZ), è stato denunciato per vilipendio delle Forze Armate e per istigazione a delinquere.

Così si legge nell’atto di denuncia presentato alla Procura di Milano da parte dell’Associazione Pro Territorio e Cittadini Onlus:

“è vilipendio delle forze armate dello stato in violazione dell’articolo 290 del codice penale per aver realizzato e diffuso tramite la rete internet il testo della canzone ‘Tu come li chiami’ contenente ripetute frasi offensive dei carabinieri e dei militari quali appartenenti alle forze armate della Repubblica italiana”.

Ma è accusato anche, come si legge nel documento, di:

“istigazione a delinquere per aver realizzato e diffuso in tempi diversi sulla rete internet” il testo della stessa canzone “che invita pubblicamente i suoi ascoltatori a vilipendere le forze armate della repubblica italiana (carabinieri e militari) chiamandoli infami e definendoli figli di cani”.

La denuncia, viene spiegato:

“prende le mosse dalle numerose segnalazioni di carabinieri in congedo pervenute nei giorni scorsi all’Associazione, che dal 2008 è impegnata in battaglie in difesa della legalità, sulla presenza in rete del testo della canzone contenente frasi offensive delle forze armate con particolare riguardo dei carabinieri”.

La denuncia è supportata dalla relazione tecnica della ‘Legal technology solutions srl’ che su incarico dell’Associazione “ha proceduto all’acquisizione con metodologia forense delle pagine web di cui viene chiesto l’oscuramento, in cui è presente il testo della canzone”.a

