Potenza, in provincia vasto incendio! Le foto

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, con il personale dei Vigili del Fuoco impegnati nella Boschiva in servizio presso il distaccamento di Lauria, in data odierna alle ore 10:50 circa, sono intervenuti per incendio vegetazione nei pressi del depuratore in contrada Parrutta nel comune di Trecchina (PZ).

I Vigili del Fuoco arrivati sul posto hanno trovato un vasto incendio che interessava una estesa zona impervia.

L’operato del personale operante a terra è valso alla salvaguardia di un depuratore e di una marmeria presenti in zona.

L’intervento del DOS Vigili del Fuoco (Direttore Operazioni di Spegnimento) ha reso possibile l’intervento del mezzo aereo che ha effettuato diversi lanci per poter spegnere l’incendio.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una autopompa e due fuoristrada per un totale di sette uomini.

Sul posto anche personale del Consorzio di Bonifica.

