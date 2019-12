Il lucano Francesco è scomparso! L’allarme di amici e genitori

Scomparso nel nulla un commercialista della provincia di Matera.

Si chiama Francesco Perrucci, ha 40 anni ed è residente a Taneto di Gattatico, in provincia di Reggio nell’Emilia.

Come riporta Reggionline, Francesco è laureato in Economia e Commercio all’Università di Parma:

“È iscritto all’ordine professionale di Parma, ha lavorato a lungo per un noto studio della città ducale e nel suo curriculum ci sono inoltre collaborazioni e consulenze in ambito reggiano.

Da circa un mese è sparito senza lasciare traccia.

Il commercialista vive solo, le sue radici sono in Basilicata.

La scomparsa è stata denunciata dai famigliari ai Carabinieri di Matera.

Quelli di Gattatico si sono presentati due settimane fa alla porta della sua abitazione, hanno suonato al campanello, poi hanno forzato la porta per verificare se il professionista si trovasse in casa, magari vittima di un malore: nell’appartamento, però, non c’era nessuno, anche se tutto era in ordine.

Anche l’auto risultava regolarmente parcheggiata sotto casa.

A dare l’allarme, erano stati alcuni amici che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

A Taneto il professionista è solito frequentare un bar a due passi dalla propria residenza.

Un vero e proprio mistero, un giallo apparentemente senza spiegazioni.

Francesco Perrucci è sparito volentariamente? E se si perchè? Oppure è finito in qualche brutto guaio?

Le prime risposte potrebbero arrivare dall’analisi dei tabulati telefonici oltre che dei movimenti bancari”.